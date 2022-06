Énorme nuage de méthane repéré en Algérie près d’un gazoduc Par : Kamel Nyari

Un énorme nuage de méthane, un gaz à effet de serre, a été repéré par un satellite dans le nord-ouest de l’Algérie. Le panache se trouve près d’une ligne partant du gazoduc Medgaz, rapporte Bloomberg le 23 juin. Le méthane est considéré comme un tueur climatique et est plus de 80 fois plus efficace que le CO2 comme gaz à effet de serre au cours des 20 premières années. Au total, trois panaches de gaz ont été observés par un satellite de l’Agence spatiale européenne (ESA) les 26 et 27 mai. Le plus puissant d’entre eux avait un taux d’émission de 118 tonnes de méthane par heure et était situé à environ 13 kilomètres d’une ligne de distribution qui semble être connectée au gazoduc Medgaz, selon l’analyse de la société de géoanalyse Kayrros SAS et Global Energy Monitor, citée par Bloomberg. Le panache de gaz se trouvait à environ 50 kilomètres de la ligne principale. Au taux d’émissions estimé de Kayrros, le rejet le plus grave ne durant qu’une heure aurait le même impact climatique à court terme que les émissions annuelles de plus de 2 000 voitures. L’Algérie est considérée comme un point chaud mondial du méthane. Dans le passé, des émissions ont été observées près du champ gazier de Hassi R’Mel dans l’est du pays. Les scientifiques ont récemment déterminé que les équipements connectés au champ dégageaient du méthane depuis près de 40 ans.