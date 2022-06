DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vent fort près des côtes Est et au Sud et la vigilance est de mise

L’activité du vent près des côtes Est et du sud requiert cette nuit une certaine vigilance. Elle sera accompagnée de phénomènes de sables et rendra la mer agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent sera accompagné de coups de sirocco dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Médenine et Tataouine et soufflera en rafales à Borj El Khadhra.

Le ciel sera cette nuit partiellement nuageux dans le Nord et peu nuageux dans le Centre et le Sud.Les températures oscillent entre 24°c et 28°c dans le Nord et le centre et entre 28°c et 32°c dans le Sud. Elles atteindront 34°c à El Borma et Borj El khadhra et dépasseront le 39°c samedi matin à Borj El Khardhra.