Téléperformance Tunisie recrute des télévendeurs

TELEPERFORMANCE Tunisie ouvre ses portes aux PERLES de l’expérience client et recrute des télévendeurs.

Profils des télévendeurs :

Chasseur d’opportunités, tu proposeras de nouveaux produits et offres en conseillant à distance les clients et prospects. Tu contribueras ainsi à leur fidélisation.

L’offre :

1. Un contrat en CDI dès l’embauche et une formation produit rémunérée.

2. Le choix parmi deux régimes horaires de travail : 40H et 28H par semaine.

3. Un salaire fixe attractif complété par un 13ème mois et un système de primes attractif (prime sur objectifs mensuelle, prime de flexibilité mensuelle, bonus sur challenges).

4. De nombreux avantages voués au bien-être de nos collaborateurs : transport gratuit, tickets restaurant et assurance groupe, prime d’ancienneté, primes saisonnières (Ramadan, rentrée scolaire), fonds social (mariage, naissance, aides exceptionnelles, crédits à 0%), tarifs préférentiels auprès d’enseignes commerciales diverses.

5. Des opportunités d’évolution grâce à nos politiques de formation continue et gestion de carrières (95% de nos managers sont issus de la promotion interne).

Pour postuler, voici le lien suivant à remplir : http://www.teleperformance-tunisie.com/joinus.php?source=TunisieTravailTLV2022