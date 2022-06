Tunisie : Un groupe de défenseurs des droits de l’homme et d’activistes annonce la formation d’un comité de défense de l’indépendance de la justice

Un groupe de défenseurs des droits de l’homme et de militants de la société civile ont annoncé la création d’un comité civil visant à défendre l’indépendance de la justice.

Dans un communiqué publié, hier soir, le groupe a fait savoir que la formation de ce comité a pour objectif de lutter contre le discours d’incitation à la haine contre les juges et de diabolisation de l’institution judiciaire pour en détenir le contrôle.

Il s’agit, également, de présenter des visions afin de parvenir à une véritable réforme de la justice garantissant aux justiciables le droit à une justice prompte et efficace.

Ce groupe a affirmé l’engagement dans la lutte pacifique pour atteindre ces nobles objectifs, sans lesquels il n’est pas possible de construire un Etat démocratique qui consacre les valeurs de citoyenneté, de justice et d’égalité, lit-on de même source.

Selon le texte du communiqué, la création de ce comité intervient en raison des menaces qui risquent de porter atteinte à l’indépendance de la justice en raison du renoncement au principe de la séparation des pouvoirs et des garanties de l’indépendance de la justice.

Les signataires ont, à cet égard, évoqué la suspension de la constitution du pays y compris le chapitre 5 relatif au pourvoir judiciaire et à la garantie de son indépendance, la dissolution du conseil supérieur de la magistrature élu et son remplacement, en février 2022, par un conseil provisoire et la publication d’un décret présidentiel portant révocation de 57 magistrats sans “le moindre respect des droits constitutionnels fondamentaux à savoir le droit d’ester en justice et de se défendre, la présomption d’innocence et la protection de la vie personnelle des personnes”.

Voici la liste des signataires de ce communiqué :

Ghazi Al-Jeribi : ancien juge

Bouchra Belhaj Hamida : activiste politique et de la société civile

Sanaa Ben Achour : universitaire, activiste de la société civile

Afif Jaidi : Juge

Kamal Jendoubi : activiste de la société civile

Fawzi Abderrahmène : activiste politique

Khadija Cherif : activiste de la société civile

Lilia Rbaii : activiste de la société civile

Dora Mahfoudh : activiste de la société civile

Wassila Kaabi : Ancienne juge

Saida Garrech : activiste de la société civile

Rami Salhi : activiste de la société civile

Abderrazek Mokhtar : Universitaire

Wahid Ferchichi : universitaire

Majda Mrabet : universitaire

Fawzi Maalawi : avocat

Hatem Mrad : universitaire

Mouna Karim Dridi : universitaire

Naila Zoghlami : activiste de la société civile

Monia Ben Jemii : Universitaire

Hafidha Chkir : activiste de la société civile

Souhir Belhassen : activiste de la société civile

Walid Alarabi : universitaire

Jalila Bouzouita : universitaire

Nawfal Nasfi : avocat

Mahdi Alich :activiste de la société civile