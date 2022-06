Nadal joue un tournoi de golf le en attendant Wimbledon

Rafael Nadal a changé sa raquette de tennis pour les clubs de golf ce samedi et occupe la quatrième position du championnat absolu des Baléares qui se joue sur le parcours de Son Servera (Majorque).

Un jour après avoir annoncé qu’il participerait au tournoi de Wimbledon si les sentiments positifs qu’il a éprouvés cette semaine lors de ses séances d’entraînement sur les courts en gazon du Mallorca Country Club se poursuivent, Nadal a de nouveau participé à une compétition de golf, l’autre grand sport qu’il pratique.

Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont le dernier il y a quinze jours à Roland Garros, a annoncé qu’ il se rendra ce lundi à Londres pour affronter le tournoi d’exhibition de Hurlingham qui débutera mardi dans la capitale britannique, et dans lequel il croisera le Serbe Novak Djokovic.

Plus tard, si sa blessure -syndrome de Müller Weiss- le lui permet, il disputera Wimbledon, un tournoi qu’il a remporté deux fois (2008 et 2010) et qu’il n’a plus suivi depuis 2019.