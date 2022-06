DIRECT SPORT – Ligue (8e journée play-off) : L’Espérance de Tunis remporte le derby de la capitale

L’Espérance de Tunis a remporté le derby de la capitale face au Club Africian (3-1) comptant pour la 8e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, disputé dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les sang et or, vainqueurs du sixième derby tunisois de suite, ont remporté avec brio ce 138e face-à-face qui les opposait à leur grand rival de la capitale, malgré une infériorité numérique dès la 30e minute.

Un succès qui leur permet, à deux journées de la fin de la compétition, de conforter leur leadership avec 20 points à deux longueurs d’avance sur l’US Monastir (18 points), désormais seul concurrent pour le titre de champion de Tunisie.

De son côté, la formation rouge et blanc qui compte 13 points, a payé cher cette défaite en quittant la troisième place au profit du CS Sfaxien, vainqueur à son tour de l’US Ben Guerdane (1-0), tout en compromettant ses chances pour une place en Ligue des champions.

Le derby qui marque la première apparition officielle du nouveau coach Nabil Maaloul, remplacant de Radhi Jaidi, a en effet, tenu toutes ses promesses.

Les sang et or ont ouvert la marque dès la 20e minute par Mohamed Amine Tougay, suite à une reprise de la tête par Coulibaly d’un coup franc tiré par le revenant Saber Bougrine.

A la 30e, les protégés de Adel Sellimi profitaient d’une grosse faute de Badrane sur l’attaquant clubiste Adem Garreb dans leur surface qui a valu à l’Algérien une expulsion, pour obtenir un penalty bien transformé par Zouheir Dhaouadi (33).

Malgré l’infériorité numérique, les sang et or, bien portés par des milliers de supporters en feu, ont continué à presser leur adversaire avant de doubler la mise par Fousseny Coulibaly suite à un centre de Tougay à la reprise d’un coup franc rapidement joué par Bougrine (42).

Après une reprise retardée de plus d’un quart d’heure pour cause de gaz lacrymogène, la deuxième période a enregistré plusieurs occasions de part et d’autre malgré un jeu interrompu encore une fois pour trop de fumée.

Mais cela n’a pas empêché l’équipe de Bab Souika d’enfoncer le clou en inscrivant le troisième but dans les arrêts du jeu grâce à un tir croisé du Libyen Hamdou El Houni, bien servi par Mohamed Ali Ben Romdhane suite à une contre-attaque rapide (90+2).

Dans l’autre match de la journée, disputé au stade Mhiri, les Sfaxiens ont fait l’essentiel devant l’US Ben Guerdane grâce à une seule réalisation de Walid Karoui (9) qui leur a permis de s’approcher du duo de tête (14 points) et de rester dans la course pour une place africaine.

Samedi, l’US Monastir a remporté le derby du Sahel face à l’Etoile du Sahel (2-0) et conforté ses chances de rivaliser pour le titre, tandis que son adversaire étoilé (5e, 11 points) a perdu tout espoir de décrocher au moins la deuxième place.

Dimanche

Stade de Radès :

Espérance de Tunis 3 Mohamed Amine Tougai (20), Fousseny Coulibaly (42), Hamdou Houni (90+2)

Club Africain 1 Zouheir Dhaouadi (33 sp)

Stade de Sfax :

US Ben Guerdane 0

CS Sfaxien 1 Walid Karoui (9)

Samedi

Stade de Monastir:

US Monastir 2 Haykel Chikhaoui (84), Youssef Abdelli (9)

Etoile du Sahel 0

Classement Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance 20 8 5 2 1 13 6 +7

2. US Monastir 18 8 5 1 2 12 7 +5

3. CS Sfaxien 14 8 3 3 2 8 5 +3

4. C Africain 13 8 3 1 4 6 10 -4

5. ES Sahel 11 8 3 1 4 12 10 +2

6. USB Guerdane 3 8 0 2 6 2 15 -13