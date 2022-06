Le Sheikh Zayed Book Award lance un appel à candidatures pour la 17e édition

Le Sheikh Zayed Book Award (SZBA) a ouvert les soumissions pour sa 17e édition, qui se terminera le 1er octobre 2022. Avant cela, le 16ème Forum avait été un succès. Depuis sa création, le forum a reçu le plus de soumissions dans 9 catégories, avec plus de 3 000 soumissions de 55 pays, dont 20 pays arabes et 35 pays internationaux, soit une augmentation de 28 % par rapport à la 15e édition.

La SZBA a divisé les soumissions en neuf catégories : littérature, traduction, contribution au développement national, culture arabe dans d’autres langues, littérature pour enfants, critique littéraire et artistique, jeunes écrivains, édition et technologie, et personnalité culturelle de l’année.