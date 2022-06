Autriche : 35,5 % des demandes d’asile accordées à des Tunisiens

De janvier à mai, 4 045 demandes d’asile ont été accélérées en Autriche. Selon le ministère de l’Intérieur autrichien, il s’agit principalement de demandes d’asile de ressortissants tunisiens, marocains, pakistanais, indiens et égyptiens. Au total, l’Office fédéral de l’immigration et de l’asile (BFA) a rendu plus de 21 200 décisions au cours de cette période.

Selon le ministère de l’Intérieur, les procédures rapides sont celles qui durent entre 72 heures et 25 jours. Il s’agit de candidats qui viennent de pays d’origine sûre. Les pays d’origine les plus courants pour l’ouverture rapide d’une procédure au cours de la période en question étaient la Tunisie (35,5 %), le Pakistan (23,4 %) et l’Inde (18,6 %). Les autres nationalités concernées sont le Maroc, l’Égypte, l’Algérie et le Bangladesh.

Kamel Nayri