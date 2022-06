Tunisie : Taboubi critique l’inaction du parquet face à la diabolisation de l’UGTT via les réseaux sociaux

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a critiqué l’inaction du parquet suite aux menaces de mort, d’effusion de sang et de diabolisation de l’organisation ouvrière via les réseaux sociaux.

Présidant, lundi 13 juin 2022 à Monastir, la conférence régionale des cadres syndicaux, Taboubi a déclaré que l’UGTT “ne craint aucune menace d’aucune sorte, dans son combat pour préserver l’intégrité territoriale du pays et pour arracher les droits socio-économiques des Tunisiens”. Et “l’UGTT demeure toujours une force du bien et de suggestion” et “aspire à l’établissement d’un Etat de droit et d’institutions de justice et d’équité”.

Alors monsieur Taboubi, si vous n’avez pas peur, pourquoi vous plaignez-vous de l'”inaction du parquet”? C’est un peu contradictoire non?

Par ailleurs, il a déclaré que la centrale syndicale n’a pas encore de position arrêtée sur le référendum et que ses structures vont se réunir pour prendre une position claire.

En outre, Taboubi souligné que les syndicalistes sont favorables à l’établissement d’un dialogue responsable et sérieux devant aboutir à des résultats concrets et revendiquent l’activation des accords signés depuis 2012, indiquant que 9 accords conclus n’ont pas encore été publiés dans le journal officiel de la République tunisienne.