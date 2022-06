DIRECT SPORT – Football : L’ES Metlaoui qualifie la décision de la commission de discipline de “solution improvisée”

Le comité directeur de l’ES Metlaoui a rejeté, samedi, les décisions de la commission de discipline et de fair-play de faire jouer un match décisif pour le maintien entre son équipe et l’ES Hammam-Sousse.

Le comité directeur du club a précisé qu’il “n’est pas concerné par aucun litige avec aucune équipe ou aucune structure, et que le club est la principale victime dans toute la crise actuelle”, exprimant son rejet “des solutions improvisées qui cherchent à satisfaire une partie au détriment d’une autre”.

Le communiqué ajoute que le club défendra les droits de l’équipe et de ses supporters par toutes les procédures juridiques.

La commission de discipline de la Fédération tunisienne de football avait décidé, vendredi, d’organiser un match décisif entre l’ES Hammam-Sousse et l’ES Metlaoui, sur un terrain neutre et huis clos tout en utilisant la VAR, pour déterminer l’équipe qui sera reléguée en Ligue 2.

Elle a également décidé de geler les activités sportives des joueurs Wael Kordi (gardien) et Hassan Houssam Romdhane de l’ES Zarzis pour cinq ans et de leur infliger une amende de 50 mille dinars chacun.

Ces décisions interviennent suite aux événements ayant émaillé la dernière journée play-out disputée 29 mai dernier et qui avait opposé l’ES Zarzis et l’ES Hammam-Sousse d’une part, et l’O.Béja et l’ES Metlaoui d’auter part. A l’issue de cette journée, l’ES Zarzis et l’ES Metlaoui ont été relégués en Ligue 2.