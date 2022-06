Tunisie : Rencontre entre le SNJT et une délégation de l’alliance des partis socialistes

Les derniers développements concernant la liberté d’expression en Tunisie et “l’attaque méthodique ayant ciblé le secteur des médias” ont été au centre d’une rencontre, vendredi, entre les membres du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et une délégation de l’alliance des partis socialistes. Il s’agit de Hamma Hammami, Khalil Zaouia, Issam Chebbi et Riadh Ben Fadhl.

La rencontre tenue au siège du SNJT a, aussi, porté sur le rôle des médias, de la société civile et des acteurs politiques dans la mise en place d’une démocratie réelle garantissant l’indépendance de la justice, les libertés publiques et individuelles et la crédibilité des élections, indique le syndicat dans un communiqué.

La situation générale du pays, la crise économique et les prochaines échéances politiques et constitutionnelles ont été également évoquées pendant la rencontre, précise la même source.