Tiktok propose une nouvelle solution publicitaire

TikTok vient d’annoncer le lancement de TikTok Branded Mission, une nouvelle solution publicitaire. L’objectif : “inspirer les collaborations entre marques et créateurs et donner la possibilité aux annonceurs d’exploiter le contenu développé par des créateurs sur TikTok et de transformer les vidéos les plus performantes en publicités”, a indiqué la plateforme de vidéos courtes.

En utilisant Branded Mission, les marques peuvent développer un brief et le partager auprès des créateurs pour qu’ils participent à la Branded Mission. Les créateurs TikTok peuvent choisir les Branded Mission qui les inspirent et y participer. Les marques sélectionneront leurs créations originales préférées et amplifieront leur visibilité grâce à de l’achat publicitaire.

Kamel Nyari