Les unités de la Garde Nationale de Sousse ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue à l’intérieur des boites de nuit de la région de Sousse.

Les unités de sécurité ont arrêté 5 membres du réseau, et saisi une quantité de cocaïne, des comprimés d’ecstasy, et une voiture utilisée pour le transport, en plus de 04 motos et une somme d’argent.

En consultation avec le ministère public, il a autorisé à prendre les mesures nécessaires à leur égard.