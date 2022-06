Tunisie – BAC 2022 : Baisse de 9,2% du nombre de candidats par rapport à 2021 (Sellaouti)

Quelque 134950 candidats passeront, du 08 au 15 juin en cours, l’examen du baccalauréat.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi au siège du département, le ministre de l’éducation, Fethi Sellaouti a précisé que cette session a enregistré une baisse de 9,2%, par rapport à l’année dernière, au niveau du nombre de candidats dont 105738 élèves du secteur public, 20459 du secteur privé et 8753 candidatures libres.

Il s’agit, selon le ministre, de 2% de candidats en moins dans chacune des filières sciences expérimentales et économie de gestion et 1% en moins dans chacune des filières sciences techniques, mathématiques, lettres et sciences de l’informatique.

Sellaouti a indiqué que les candidats au baccalauréat seront répartis sur 578 centres d’examen.

En outre, le ministère a mobilisé 27 centres de dépôts des sujets de l’examen, 26 centres de collecte des épreuves, 7 centres de collecte et de distribution et 28 centres de correction des épreuves écrites.

S’agissant des mesures exceptionnelles spécifiques à l’examen du baccalauréat, Sellaouti a indiqué que 72 candidats auront des copies d’examen avec des énoncés à grande taille, 71 auront des copies avec des énoncés écrits en braille (aux centres de Ben Arous, Sousse, Sfax 1 et Gabès) et 3 candidats auront des énoncés traduits en français.

335 autres candidats bénéficieront d’un supplément de 1/3 du temps consacré à chaque épreuve, 16 candidats passeront le bac en prison et un seul candidat aura le droit d’utiliser une tablette numérique.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la direction générale des examens a préparé deux sujets pour chacune des épreuves écrite et pratique de l’informatique, uniquement pour cette année et ce, conformément aux programmes des deux catégories de candidats (redoublants et nouveaux candidats).

Pour ce qui est de la lutte contre la fraude à l’examen, Sellaouti a signalé que tous les appareils numériques seront interdits dans les centres d’examen à l’exception de la calculatrice qui devra porter le cachet de l’établissement.

Il a aussi fait savoir que le candidat le plus âgé, lors de cette session, a 72 ans. Il est né le 15 avril 1952 et il est originaire de Oued Mliz à Jendouba. En revanche, le candidat le plus jeune est âgé de 17 ans et il est né le 29 août 2005.

A noter que l’opération de transfert des sujets, de la direction générale des examens à Tunis vers les centres de dépôt des différentes régions du pays, démarrera ce soir à 19h en présence du ministre de l’éducation.

Les résultats de la session principale seront proclamés le dimanche 26 juin 2022.