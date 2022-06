Tunisie : Mongi Rahoui écarté du PPDU sur fond de sa participation au dialogue national

Le Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU) a décidé d’écarter, définitivement, le dirigeant Mongi Rahoui du parti, sur fond de sa participation à la première réunion du Comité consultatif pour la nouvelle République.

Dans un communiqué publié dimanche, le PPDU explique cette décision par l’obstination de Mongi Rahoui à aller à l’encontre de position du parti qui avait exprimé son refus de participer aux travaux des commissions du dialogue national.

Le bureau politique du PPDU a décidé d’éloigner le dirigeant Mongi Rahoui, en application des dispositions du règlement intérieur du parti et dans le souci de préserver son unité et de garantir l’indépendance de ses positions politiques, lit-on de même source.

Pour rappel, le PPDU avait affirmé sa non participation à un dialogue national, “dont les résultats et les conclusions sont connus d’avance”, estime-il.

Et d’ajouter que les membres qui ne respectent pas cette décision sont considérés comme n’appartenant plus au parti.

Mongi Rahoui, membre du bureau politique du PPDU, a participé samedi à Dar Dhiafa, à la première réunion du Comité consultatif pour la nouvelle République.