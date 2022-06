Tataouine : Consultations médicales gratuites à l’hôpital local de Ghomrasen

Six médecins spécialisés en obstétrique, gynécologie, pédiatrie, gastro-entérologie, maladies psychiatriques et neurologiques, oto-rhino-laryngologie et maladies cardiaques, originaires de Ghomrasen (gouvernorat de Tataouine) ont effectué, hier samedi, plus de 270 consultations médicales gratuites à l’hôpital local de la région.

Dr Ahmed Al-Ghoul, initiateur de l’initiative et médecin oto-rhino-laryngologiste a déclaré à la TAP que ces consultations contribuent à épargner à un certain nombre de patients les difficultés de déplacement vers les hôpitaux universitaires et le secteur privé ainsi que les frais de soins.

Il a ajouté que ces consultations ne se limitent pas, seulement, à fournir, gratuitement, des services de santé, mais aussi à renforcer les liens entre les médecins et leur région d’origine qui souffre d’une pénurie de médecins dans certaines spécialités, exprimant la volonté de rendre ces consultations périodiques dans l’avenir.

Al-Ghoul a indiqué que l’équipe médicale a œuvré en vue de fournir le matériel médical nécessaire aux praticiens notamment un scanner qui a été récemment acquis moyennant une enveloppe d’environ 90 mille dinars avec l’appui de la société civile et des donateurs, dans l’objectif de promouvoir les services médicaux et permettre au spécialiste de réussir le diagnostic médical.