Dialogue national : Première réunion de la Commission des affaires économiques et sociales samedi à Dar Dhiafa

La commission consultative aux affaires économiques et sociales tient sa première réunion ce samedi à partir de 10h00, à Dar Dhiafa à Carthage marquant ainsi le démarrage du dialogue national, a indiqué son président le bâtonnier de l’ordre des avocats Brahim Bouderbala dans une déclaration à la TAP.

Plusieurs organisations de la société civile, partis politiques soutenant le processus du 25 juillet et des personnalités nationales, descompétences et des professeurs universitaires à qui des invitations ont été adressées, ont confirmé leur participation à ces assises.

Il s’agit de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche, l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.

Dans des déclarations aux médias, des dirigeants de la centrale syndicale (UGTT) avaient affirmé le refus de prendre part au dialogue proposé par le président de la République.

Les participants se focaliseront, durant cette première réunion, sur la finalisation du calendrier des prochaines réunions des thèmes qui y seront soulevés, en lien avec les volets économique et social.

Bouderbala a assuré qu’un point de presse sera organisé à l’issue de chaque réunion pour informer les médias et l’opinion publique des conclusions et des accords convenus.