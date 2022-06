Tunisie Telecom et Next Step s’associent pour offrir aux entreprises plus d’innovation et d’agilité cloud

Fidèle à sa stratégie d’accompagnement des entreprises, de toute taille, dans leur transformation digitale et aux challenges auxquels elles sont confrontées, le leader des services destinés aux entreprises, Tunisie Telecom, s’associe à la société Next Step, leader des solutions Cloud et des services d’intégration, pour proposer des nouvelles solutions Cloud clé-en-main de type IaaS (infrastructure as a service).

Partenaire privilégié des entreprises, explique un document, Tunisie Telecom dispose déjà d’une panoplie de services très compétitifs d’offres Cloud IAAS (Infrastructure As A Service) couvrant les services VPS (Virtual Private, Server Backup, Web Hosting, Virtual Private Cloud, Storage) et tant d’autres…

Destinées aux entreprises souhaitant migrer rapidement et simplement leurs applications vers le cloud, les nouvelles solutions proposées par Tunisie Telecom et Next Step sont des Virtual Data center, de solutions de sauvegarde et reprise d’activité (PRA) avec des services managés 24/7/365.

Basées sur des technologies de renommée tel que VMware, Veeam, ces nouvelles solutions offrent aux entreprises souhaitant monter en charge rapidement et sans investissement des solutions de Virtual Data Center, à celle ayant une démarche de certification et d’exigence de réplication des solutions de reprise d’activité, et aux PME/PMI des solutions de sauvegarde dans un environnement sécurisé en vue du volume croissant de données traitées.

Dans ce sens, Jihene Bouzaiene, directeur exécutif de marché Entreprises de Tunisie Télécom, explique : « soucieuse d’enrichir davantage son écosystème de partenariat, Tunisie Telecom annonce son alliance avec Next Step dans la perspective de combiner notre expertise et notre savoir-faire pour fournir les solutions les plus adaptées aux entreprises pour assurer la continuité de leurs activités les plus critiques en toute sérénité ».

Sur la même lancée, Hichem Maalaoui, directeur général de Next Step, dira : « Next Step et Tunisie Télécom disposent d’une vision commune : proposer les solutions les plus innovantes et les plus sécurisées aux entreprises et aux institutions publiques tunisiennes pour pouvoir bénéficier de toute l’innovation et l’agilité du Cloud, sans aucun compromis de sécurité, ni de confidentialité, ou de souveraineté ».

Ainsi, Tunisie Télécom et son partenaire Next Step permettront aux entreprises et aux administrations d’améliorer leurs infrastructures IT et d’en externaliser une partie afin de donner des leviers d’innovation digitale aux métiers pour faire face aux exigences de performance, d’agilité et de sécurité des ressources informatiques et des applications critiques.