Tunisie : Afek Tounes refuse de participer au dialogue national

Le parti “Afek Tounes” a exprimé dans un communiqué, jeudi 2 juin, son refus de participer au “dialogue national” car il s’agissait d’un dialogue consultatif, formel et informel qui manque du minimum de crédibilité et de légitimité, après avoir reçu une invitation à participer au dialogue national au sein de sa commission consultative des affaires économiques et sociales.

Afek Tounes a indiqué que “la crise économique, sociale et politique que traverse le pays laisse présager des conséquences catastrophiques pour le peuple tunisien, et que la politique de fuite en avant et d’arrogance de Kais Saied va pousser le pays vers l’inconnu”.