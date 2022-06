Perturbations dans la distribution de l’eau dans des quartiers à Tunis

Des coupure et perturbations dans la distribution de l’eau potable ont été enregistrées, jeudi, à 14H, dans les quartiers de Menzeh1, 2, 4, 5, 6 et 8, cité el Mahrajène et cité el Wifak (les UV4), Mutuelleville, Cité El Salama, El Manar 1 et 2 et Notre Dame, a fait savoir la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE)

Ces perturbations sont dues à une panne survenue au niveau du canal principal (diamètre 600 mm) situé à rue Ibn Mandhour à Mutuelleville, en raison des travaux effectués par un citoyen sans informer la SONEDE.

La compagnie fera connaître l’heure de la reprise de la distribution de l’eau potable après le parachèvement de l’opération de fourrage et la détermination de la durée de la réparation.