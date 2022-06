DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des températures dépassant les moyennes saisonnières de juin de 7 à 12°C

La tendance haussière des températures se poursuivra dans la plupart des régions jusqu’à la fin de semaine avec vent de sirocco, indique un bulletin de suivi publié par l’INM.

Les températures dépasseront les moyennes saisonnières du mois de juin de 7 à 12 degrés et les maximales varieront entre 34 et 39 °C dans les régions côtières de l’Est et les hauteurs et entre 39 et 44 °C dans le reste des régions.

Les températures les plus élevées seront enregistrées dans les gouvernorats de Béjà ( vendredi 43°, samedi 45°C, dimanche 42°C), Jendouba ( vendredi 44°, samedi 45°C, dimanche 42°C), le Kef (vendredi 42°, samedi 43°C, dimanche 43°C), Siliana (vendredi 41°, samedi 41°C, dimanche 44°C), Kairouan (vendredi 42°, samedi 43°C, dimanche 44°C), Tozeur (vendredi 45°, samedi 43°C, dimanche 43°C), Kébili (vendredi 43°, samedi 43°C, dimanche 42°C), Zaghouan (vendredi 41°, samedi 43°C, dimanche 42°C), Gafsa (vendredi 41°, samedi 41°C, dimanche 41°C).