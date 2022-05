Une grande majorité des Tunisiens jugent alarmante la situation économique actuelle et considèrent que le pays avance dans la mauvaise direction.

La perception négative de la situation économique est de plus en plus ancrée. Elle affiche le taux le plus élevé depuis 2013.

Selon le sondage effectué par Afrobarometer, 72% des Tunisiens ne sont pas optimistes quant à l’avenir de leur pays. Ils affirment que la Tunisie avance dans la mauvaise direction.