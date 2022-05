DIRECT SPORT – Roland-Garros (quarts de finale) : “peut-être mon dernier match à Paris”, dit Nadal

“C’est peut-être mon dernier match à Roland-Garros” et “j’aimerais le jouer en journée”, a déclaré dimanche soir Rafael Nadal à propos de son quart de finale au sommet face au N.1 mondial Novak Djokovic programmé mardi.

“Je préfère jouer de jour, je connais Roland-Garros de jour, et c’est vrai aussi que je suis conscient que je ne sais pas ce qui peut se passer l’année prochaine. Chaque fois que je joue ici, je suis conscient que ça peut être mon dernier match dans ce tournoi. En un an, il se passe beaucoup de choses, et à ce stade de ma vie et de ma carrière, avec tout ce que j’ai, tout peut arriver”, a expliqué l’Espagnol, qui fêtera ses 36 ans vendredi.

Le Majorquin, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne, a poursuivi : “J’espère que ce ne sera pas le cas, que je pourrai continuer à venir de nombreuses années, mais je suis aussi très conscient que c’est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C’est pour ça que j’aimerais le jouer en journée”.

“Je suis en quarts de finale de Roland-Garros. Il y a deux semaines et demie, même si j’avais bon espoir, je ne savais même pas si je serais capable d’être ici. Alors je profite du fait d’être ici un an de plus. Et honnêtement, chaque match que je joue ici, je ne sais pas si ce n’est pas mon dernier match à Roland-Garros”, a-t-il aussi déclaré.

“J’ai encore traversé une période difficile avec mon pied (gauche, dont il souffre depuis plus de quinze ans, NDLR), donc je ne sais pas ce qui peut se passer dans un futur proche quant à ma carrière. C’est pour ça que j’essaie simplement de profiter autant que possible et de me battre autant que je peux pour continuer à vivre mon rêve”, a conclu Nadal.