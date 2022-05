Le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble des régions, cette nuit, avec des températures variant entre 16 et 21 degrés au nord et aux hauteurs et entre 22 et 27 degrés au reste de régions.

Les températures pourraient se situer à 29 degrés au sud ouest du pays, selon un bulletin de suivi de l’INM.

Le vent soufflera fort et la mer sera très agitée.