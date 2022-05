Tunisie : la centrale syndicale sera toujours du côté du peuple (Tabboubi)

« Le syndicat sera toujours à leurs côtés », a assuré Noureddine Tabboubi, secrétaire général du Syndicat du travail, aux Tunisiens.

Il a ajouté dans une déclaration accordée à Jawhara Fm en marge de l’ouverture de l’organe administratif qui se déroule actuellement à Hammamet: « Tunisiens n’ayez pas peur. Le syndicat est là. Dans toutes les crises et les différentes stations, l’Union reste une valeur nationale sure. « Et si Dieu le veut, nous sortirons notre pays de sa crise et même dans une certaine mesure nous imposerons des politiques et des méthodologies qui ne sont pas conformes à la société tunisienne. »

« À partir du 2 juin, il aura une rencontre avec les autorités et avec tous les cadres syndicaux de base… il y aura des rassemblements syndicaux pour présenter les points de vue du syndicat », a-t-il déclaré.