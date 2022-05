Tunisie – Automobile : FIX’N’GO fête son 20ème anniversaire

A l’occasion de son 20ème anniversaire, FIX’N’GO, réseau de centres d’entretien automobile, a lancé les festivités en régalant ses clients par sa nouvelle promo et en donnant ses lettres de noblesse au chiffre « vingt » : 20% de remise sur tous les tarifs des produits de l’enseigne pendant 20 jours, et ce à partir du 23 mai jusqu’au 11 juin 2022.

20% de réduction ? C’est surtout bénéficier, en roue libre et à prix imbattables, des produits multimarques et des services rapides et transparents, proposés par le réseau des centres auto de FIX’N’GO, présente, en effet, dans 5 emplacements stratégiques et non moins accessibles du Grand-Tunis, à savoir Jebel Jloud, Boumhal, La Soukra, Kram et Mnihla.

Une opportunité en or pour profiter de tous les services d’entretien rapide des véhicules : pneumatique, batterie, vidange & révision, distribution, transmission, essuie-glace, freinage, échappement, climatisation (R134a et R1234YF), bougies, suspension, décalaminage.