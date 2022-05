DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des pluies orageuses attendues, cette nuit, sur les régions du nord et localement le centre

Des pluies orageuses sont annoncées, cette nuit, sur les régions du nord et localement le centre, d’après un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les précipitations seront parfois abondantes avec des chutes de grêle et accompagnées de foudres dans certains endroits. Au sud, le ciel sera partiellement nuageux.

Les températures varieront entre 14 et 19 degrés sur les hauteurs ouest, et entre 20 et 25 degrés sur le reste des régions, pour atteindre les 30 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

Le vent soufflera fort près des côtes et au sud, et la mer sera très agitée.