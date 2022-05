DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Hausse des températures ce mercredi

La hausse des températures se poursuivra mercredi dépassant les niveaux habituels de cette période. Les maximales oscilleront entre 28 et 35°c sur les côtes du nord et sur les hauteurs et entre 35 et 42 dans le reste des régions avec des coups de sirocco.

Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Dans les régions de l’ouest, les nuages seront accompagnés de pluies isolées et de chutes de grêles avec l’apparition des éclairs sur des endroits limités.

La vitesse du vent sera modérée devenant de plus en plus fort près des côtes du Sud. La mer sera agitée à très agitée.