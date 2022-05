Le dirigeant du mouvement Ennahdha, Rafik Abdessalem Bouchlaka, a exprimé dans un post sur sa page Facebook sa “vive joie”, suite au refus de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de participer au dialogue national, qui sera lancé par le président de la République, Kaïs Saïed.

“Heureusement que le coup d’État fait face à l’opposition de diverses forces politiques et sociales, et est de plus en plus rejeté par les élites et le grand public(…)”, a-t-il écrit.