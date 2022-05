L’explosion d’une bonbonne de gaz dans un restaurant d’Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis a fait plusieurs victimes.

Selon l’AFP, 120 personnes ont été blessées et deux autres ont été tuées lors de l’explosion survenue lundi soir. La façade de six immeubles à proximité, dont quatre ont été évacués, et des magasins, ont été endommagés à cause de l’incendie qui a suivi l’explosion.