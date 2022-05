Marche – Tunisia Rando : des randonnées à travers tout le pays, le 29 mai

Le ministère de la Jeunesse et des Sports organise, le 29 mai courant, une manifestation sportive pour les randonneurs et les amateurs de la marche (Tunisia Rando), qui aura lieu dans les différentes régions du pays.

La manifestation co-organisée avec plusieurs ministères et structures sportives, se déroulera sur plus de 24 parcours répartis dans les régions montagneuses, forestières et sahariennes et autour des sites achéologiques et dans les parcours de santé, et réunira toutes les catégories d’âges, précise le ministère sur sa page officielle facebook.