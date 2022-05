TotalEnergies Marketing Tunisie lance officiellement en partenariat avec l’Association Tunisienne de Prévention Routière le programme VIA sous l’égide du Ministère de l’Education

TotalEnergies Marketing Tunisie a lancé officiellement en partenariat avec l’Association Tunisienne de Prévention Routière le programme VIA sous l’égide du Ministère de l’Education qui a donné le coup d’envoi pour le déploiement du projet dans les écoles tunisiennes.

La compagnie TotalEnergies a mis en place un projet pour la prévention routière et qui est déployé dans toutes les filiales.

Ce projet s’appelle VIA. Il a été créé par la fondation d’entreprise TotalEnergies, en partenariat avec la fondation d’entreprise Michelin, et répond à la volonté de TotalEnergies Foundation de renforcer son engagement sur les questions de sécurité routière dans le monde.

Développé avec le soutien le Global Road Safety Partnership (GRSP). VIA a pour vocation d’être déployé dans les écoles et autres établissements d’enseignement (publics ou privés) avec l’aide de partenaires locaux (ONG, associations, etc.).

L’objectif de ce programme éducatif est de former les jeunes à la sécurité routière et de leur permettre de développer leur réflexion et d’adapter leurs comportements à leur propre environnement.

L’objectif affiché de ce programme est d’atteindre au moins 100 000 enfants et adolescents formés, en 3 ans (2020-2022).

VIA en trois mots :

Dématérialisé : Plateforme pour les formateurs permettant l’accès aux contenus et le suivi dans le monde entier.

Flexible : divers contenus modulables adaptables aux besoins locaux des enseignants et des éducateurs ainsi qu’aux ressources disponibles.

Ludique : techniques d’apprentissage créatives et actives avec une approche participative engageant les jeunes

TotalEnergies MarketingTunisie a choisi l’Association Tunisienne pour la Prévention Routière, son partenaire historique en la matière, pour l’accompagner dans ce projet.

Ainsi, un accord de partenariat a été signé le 16 mars 2022 entre TotalEnergies Marketing Tunisie et l’ATPR pour débuter la collaboration en but de déployer le programme VIA en Tunisie, avec pour ambition de former 650 jeunes âgés entre 7 et 15 ans dans plus de 100 écoles sur tout le territoire national entre 2022 et 2024.

Le 14 mai 2022, TotalEnergies Marketing Tunisie a lancé officiellement en partenariat avec l’Association Tunisienne de Prévention Routière le programme VIA sous l’égide du Ministère de l’Education qui a donné le coup d’envoi pour le déploiement du projet VIA dans les écoles. De nombreux médias étaient présents, ainsi que des représentants de hautes instances publiques et du Président de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires et des constructeurs automobiles.

Entre temps, TotalEnergies a déjà formé l’équipe de bénévoles de l’ATPR qui auront accès à la plateforme VIA, et qui à leur tour, ont formé une cinquantaine d’enseignants d’écoles dans différents gouvernorats de la Tunisie.

Le déploiement a déjà eu lieu sur 12 écoles entre février et mars 2022.

D’un autre côté, TotalEnergies Marketing Tunisie souhaite impliquer ses collaborateurs et ses partenaires dans cette démarche RSE.

TotalEnergies Marketing Tunisie a choisi donc de partager cette aventure dans un premier temps avec quelques gérants de ses stations qui prendront part aux séances de sensibilisation à la prévention routière des élèves des écoles environnantes à leur station.

Une fois que cette démarche aura pris de l’ampleur, TotalEnergies Marketing Tunisie souhaite étendre le périmètre d’action de VIA dans un deuxième temps et agir conjointement avec ses concessionnaires partenaires et amis pour mettre la prévention routière au cœur de son engagement sociétal en Tunisie.