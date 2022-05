Morris Garages, Transporteur officiel de la 4ème édition du Gabès Cinéma Fen

Fidèle à son engagement culturel, Morris Garages soutient la culture et plus précisément le cinéma.

Lors de la 4ème édition du Gabès Cinéma Fen, festival qui œuvre à faire la promotion des arts visuels (Cinéma courts métrages et long métrages, vidéos Réalité virtuelle, Exposition El Kazma d’artistes vidéo), qui a pris place à Gabès du 6 au 12 mai 2022, transformant Gabès en véritable destination culturelle.

Cette manifestation était également l’occasion pour Morris Garages de faire découvrir au public et aux célébrités son tout nouveau 4×4, la MG RX8.

La MG RX8 qui avait était dévoilée lors de la Tunis Fashion Week à Tozeur en décembre 2021 en avant-première, a fait son grand début durant le Gabès Cinéma Fen.

Mais pas que … il y avait d’autres modèles phares de la marque Morris Garages tels que la ZS et la nouvelle HS 1.5.

La MG RX8 ou comment arriver avec style sur le tapis rouge !

Ce 4X4 spacieux, performant et audacieux qui incarne la perfection des 7 places était l’allié idéal pour transporter de nombreuses célébrités se rendant de Tunis à Gabès, et assurer leur transport durant la totalité du festival.

Ces voitures ont transporté de nombreuse célébrités du monde arabe, et des célébrités tunisiennes telles que Hend Sabri.

Ce modèle, qui incarne l’esprit d’aventure de Morris Garages, a garanti une arrivée avec style pour toutes les célébrités et les festivaliers à son bord qui ont pu découvrir le design et le confort de ce modèle.

En effet, la RX8 de chez Morris Garages, de par son design incroyable, ses capacités tout-terrain, son confort luxueux, ses multiples systèmes de sécurité et ses technologies automobiles, a pu offrir à chacun de ses passagers une performance dynamique et inoubliable sur l’autoroute comme en ville.

Quelle que soit l’aventure et où que vous voyagiez, la MG RX8 sera votre allié idéal.

La MG RX8 : l’allié idéal pour toutes les routes

Avec la MG RX8, tout est pensé pour le plus grand confort du conducteur et de ses passagers. Vous pouvez vous asseoir confortablement, avec une technologie innovante qui complète l’expérience de conduite ultime.

Avec ses quatre roues motrices et sa boîte de transmission Tiptronic à 6 rapports, le 4×4 peut basculer en seulement 0.1 seconde entre 6 modes différents : Auto, Snow, Off-Road, Sport, 4L, et 2H, vous offrant le meilleur mode de conduite pour vous et la surface que vous abordez.

La MG RX8 est pourvue de certaines des meilleures technologies automobiles disponibles, de quoi vous garder confortables et divertis durant les longues routes et même les courtes.

Grâce à ses sièges électriques et chauffants ou même sa climatisation bi-zone et au système de climatisation arrière séparé, vous pouvez créer l’environnement de conduite idéal pour chacun de vos voyages.

Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth mains libres avec reconnaissance vocale, fiches pour clés USB et chargeur sans fil pour smartphone viennent compléter les fonctions de divertissement et de connectivité.

La vie devrait être une série d’aventures inoubliables, vivez la avec Morris Garages !

À propos de MG MOTORS

La société Meninx OIS, distributeur officiel de la marque MORRIS GARAGES en Tunisie a pour objectif de développer un portefeuille de modèles répondant aux besoins des consommateurs tunisiens ainsi qu’une expérience unique plaçant la satisfaction du client au cœur de sa stratégie.

La marque est présente sur 4 régions : Tunis à travers sa succursale de la Charguia 1, Nabeul à travers sa succursale sise sur la route du Grand Maghreb ; Msaken à travers son agence Sahel Motors et Sfax, à travers sa succursale sise à Thyna, route de Gabes Km 8,5. Emprunts de fraîcheur et de modernité, les modèles MG se distinguent par leur niveau de sécurité, l’élégance de leur style, leur confort à bord, leur motorisation performante, leur robustesse et un très bon rapport qualité/prix qu’ils offrent.

A propose de SAIC Motors

Le groupe SAIC – Shanghai Automobile Industriel Corporation -, est l’un des plus importants constructeurs automobiles mondiaux. En effet, il est le leader du marché automobile chinois, lui-même premier marché automobile mondial, devant le marché américain.

Le groupe SAIC joue sur plusieurs tableaux qui incluent : l’automobile, les composants, les véhicules industriels et les poids lourds.

L’activité de SAIC Motors couvre la recherche, la production et la vente de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires. Elle promeut activement la commercialisation de véhicules à énergie propre et de voitures connectées, et explore la recherche et l’industrialisation de technologies intelligentes telles que la conduite intelligente.