Médenine : Coup d’envoi du pèlerinage de la Ghriba

Le pèlerinage annuel de la Ghriba, a démarré, mercredi, pour deux jours dans la localité de Riadh relevant de la délégation de Houmet Essouk (Gouvernorat de Médenine).

Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, le gouverneur de Médenine Said Ben Zaid a rappelé que le pèlerinage annuel de la synagogue Ghriba ,le plus ancien culte juif en Afrique, reste un des symboles de la Tunisie terre de tolérance et de paix .

Cette année le pèlerinage a été précédé par des préparatifs “exceptionnels” selon le gouverneur de la région pour le bon déroulement de la manifestation et le retour attendu des touristes après deux ans de crise sanitaire.

De son côté, le ministre du tourisme Mohamed Moez Belhassine a souligné l’importance de cet événement qui marque le coup d’envoi de la saison touristique et estivale ajoutant que 3 mille visiteurs et 50 journalistes et personnalités de 14 nationalités sont attendus.

Selon le président du comité d’organisation de la Ghriba, Perez Trabelsi, le pèlerinage cette année est exceptionnel au niveau de l’organisation et du nombre des visiteurs présents dont plusieurs dignitaires et personnalités.