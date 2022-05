DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie : le tirage au sort des premiers tours

Le tirage au sort des seizièmes, huitièmes et quarts de finale de la coupe de Tunisie de football (2021-2022), bâptisée cette année Coupe Farhat Hached, a été effectué lundi soir, au cours de l’émission C Sport+, sur la chaine de télévision Attessia.

Ce tirage au sort, rappelle-t-on, est marqué par l’entrée en lice des 16 équipes de la Ligue 1.

Les autres équipes qualifiées pour les 16e de finale sont : Stade Tunisien, EM Mahdia, CS Msaken et CS Tabarka (Ligue 2) et AS Sebikha, JS Majel Belabbes, Zitouna Chammakh, ES Haffouz, Club Medjez El Beb, AS Marsa, US Carthage, ES Fahs, AS Kasserine, ES Sidi Alouane, ES Krib, US Kélibia ou CS Takelsa (Ligues Régionales).

Voici le tirage au sort

. Seizièmes de finale (1-2 juin) :

Match 1 : US Ben Guerdane – AS Sébikha

Match 2 : US Tataouine – EM Mahdia

Match 3 : Club Medjez El Beb – US Monastir

Match 4 : CS Takelsa – ES Fahs

Match 5 : AS Soliman – ES Zarzis

Match 6 : ES Métlaoui – CS Sfaxien

Match 7 : ES Hammam Sousse – AS Rejiche

Match 8 : JS Majel Belabbes – CS Msaken

Match 9 : Zitouna Chammakh – Espérance de Tunis

Match 10 : CS Hammam-Lif – CS Tabarka

Match 11 : CS Chebba – Olympique de Béja

Match 12 : CA Bizertin – Stade Tunisien

Match 13 : Club Africain – Etoile du Sahel

Match 14 : ES Kérib – AS Kasserine

Match 15 : AS Marsa – US Carthage

Match 16 : ES Haffouz – ES Sidi Alouane

. Huitièmes de finale (6-7 juin) :

Match 17 : Vainqueur (ES Kérib – AS Kasserine) – Vainqueur (AS Marsa – US Carthage)

Match 18 : Vainqueur (ES Hammam Sousse-AS Rejiche) – Vainqueur (C.Medjez El beb-US Monastir)

Match 19 : Vainqueur (US Tataouine-EM Mahdia) – Vainqueur (ES Métlaoui-CS Sfaxien)

Match 20 : Vainqueur (JS Majel Belabbes-CS Msaken) – Vainqueur (Zitouna Chammakh-Espérance de Tunis)

Match 21 : Vainqueur (CS Takelsa-ES Fahs) – Vainqueur (Club Africain-Etoile du Sahel)

Match 22 : Vainqueur (CA Bizertin-Stade Tunisien) – Vainqueur (CS Hammam-Lif-CS Tabarka)

Match 23 : Vainqueur (CS Chebba-O.Béja) – Vainqueur (AS Soliman-ES Zarzis)

Match 24 : Vainqueur (US Ben Guerdane-AS Sébikha) – Vainqueur (ES Haffouz-ES Sidi Alouane)

. Quarts de finale (11-12 juin) :

Quarts 1 : Vainqueur Match 18 – Vainqueur Match 19

Quarts 2 : Vainqueur Match 21 – Vainqueur Match 23

Quarts 3 : Vainqueur Match 20 – Vainqueur Match 17

Quarts 4 : Vainqueur Match 22 – Vainqueur Match 24