La ministre des Finances, Sihem Nemsia, à l’occasion du Forum international des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones, a réaffirmé l’engagement du gouvernement tunisien de “rembourser les crédits de la Tunisie et à assurer le versement des salaires et des dépenses de l’Etat, tels que les transferts sociaux et les dépenses de compensation”.

Elle a également rappelé la détermination du gouvernement à respecter ses engagements actuels et précédents, affirmant que la Tunisie remboursera, au mois de mai, des crédits de plus de 3,5 milliards de dinars.