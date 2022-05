DIRECT SPORT – Finale Coupe de Tunisie : le MJS condamne les actes de violences et menace de prendre des mesures

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a condamné les actes de violence survenus mercredi à la salle omnisports de Radès, lors de la finale de la Coupe de Tunisie de Handball opposant l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain.

Le ministère affirme qu’il prendrait les mesures nécessaires pour éviter que de tels actes ne se reproduisent, après avoir consulté toutes les parties concernées.

Dans un communiqué publié mardi soir, le ministère a exprimé sa condamnation d’un tel “précédent qui dépasse toutes les limites de l’éthique sportive et humaine”, le considérant comme un nouveau chapitre dangereux de la détérioration de l’éthique sportive”.

Le ministère appelle le public sportif et les supporters des clubs ainsi que toutes les parties concernées à assumer leurs responsabilités face à ces événements sanglants irresponsables, considérant que l’exagération à saboter les manifestations sportives et à s’engager dans des rivalités et des conflits dans les installations sportives qui sont propriété publique portera atteinte à l’image de la Tunisie et des Tunisiens et ne servira aucune partie.

Pour rappel, la finale de la coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis au Club africain, mercredi après-midi, à Radès, a été interrompue à la 10e minute de jeu, pour jets de projectiles sur le terrain et jets mutuels de flammes parachutes entre les supporters des deux équipes, causant la blessure de huit personnes.