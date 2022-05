DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie : le tirage au sort des premiers tours le 16 mai

Le tirage au sort des seizièmes, huitièmes et quarts de finale de la coupe de Tunisie de football (2021-2022), bâptisée cette année Coupe Farhat Hached, sera effectué lundi prochain, au cours de l’émission C Sport+, sur la chaine de télévision Attassia, à partir de 21h00, annonce la Fédération Tunisienne de Football.

Rappelons que ce tirage au sort marquera l’entrée en lice des 16 équipes de la Ligue 1.

Les autres équipes qualifiées pour les 16e de finale sont : Stade Tunisien, EM Mahdia, CS Msaken et CS Tabarka (Ligue 2) et AS Sebikha, JS Majel Belabbes, Zitouna Chammakh, ES Haffouz, Club Medjez El Beb, AS Marsa, US Carthage, ES Fahs, AS Kasserine, ES Sidi Alouane, ES Krib, US Kélibia ou CS Takelsa (Ligues Régionales)