Mahdia : Des dizaines d’agriculteurs protestent contre l’augmentation du prix du fourrage

Des dizaines d’éleveurs de bétail dans les délégations de Boumerdès et El Jem (Gouvernorat de Mahdia) ont bloqué, vendredi, plusieurs routes pour protester contre “l’augmentation outrancière du prix du fourrage produit localement”.

Ils ont brûlé des pneus sur la route reliant Boumerdès et Mahdia et au niveau de trois points de circulation dans la délégation d’El Jem, déplorant “la marginalisation de l’agriculteur par le gouvernement et l’atteinte aux moyens de subsistance de milliers de producteurs”.

Les protestataires dénoncent la hausse de 300 dinars du prix de la tonne de fourrage, soit une augmentation de 15 dinars pour un sac de 50 kilos dont le prix est passé désormais à 79500 dinars.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’Union régionale de l’agriculture à Mahdia, Taher Amer a indiqué que l’augmentation du prix du fourrage “aura un impact sévère sur le système de production et la capacité des éleveurs à poursuivre leur activité, ce qui se répercutera négativement sur le prix à la vente au détriment des consommateurs”.

“Cette augmentation affecte l’ensemble du système de production animale y compris les produits laitiers, les viandes rouges et les viandes blanches (volailles et œufs)”, a souligné la même source, notant qu’une série de mouvements de protestation seront observés à Mahdia qui compte près de 40 éleveurs dans le but d’oeuvrer à ” exhorter l’intervention de l’Etat afin de sauvegarder la sécurité alimentaire et la paix sociale “.