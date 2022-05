DIRECT SPORT – C1 (demi-finale retour) : “le Real ne se rend jamais” (Modric)

Le milieu de terrain Luka Modric a affirmé mardi que le Real “ne se rend jamais”, soulignant “le caractère” et “l’histoire” des Rois d’Europe pour aller battre Manchester City, lors de la demi-finale retour prévue mercredi au stade Bernabéu (21h00).

“On sait qu’on peut remonter, on a confiance en nous. On sait qu’on n’a pas fait notre meilleur match à l’aller, mais on a quand même mis trois buts. Demain (mercredi), on doit faire mieux, et on va faire mieux, j’en suis convaincu. On doit prouver qu’on est le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. L’histoire de ce club joue en notre faveur. On ne se rend jamais.”, a déclaré Modric lors de la conférence de presse d’avant-match.

Concernant le retour à l’effectif de Casémiro, le milieu de terrain croate a souligné que “son retour veut dire beaucoup pour nous, il est une pièce très importante de notre jeu, il est fondamental, et ça fait du bien de l’avoir à nouveau parmi nous. Il nous aide toujours à corriger les petites erreurs que l’on commet sur le terrain”.

Quatre jours après son sacre en Liga, le Real Madrid rêve d’une nouvelle remontée fabuleuse mercredi (21h00) face au Manchester City de Pep Guardiola, qui revient au Bernabéu pour tenter de se hisser à nouveau en finale de la Ligue des champions.

Le scénario épique du match aller, remporté 4-3 par City il y a une semaine à l’Etihad Stadium, est encore gravé dans toutes les mémoires. Les Rois d’Europe madrilènes et leur leader offensif Karim Benzema devront encore renverser une montagne pour

toucher leur quatorzième couronne continentale du bout du doigt.