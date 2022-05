Tunisie : Vague d’indignation des internautes après l’arrestation de H-Bey, Street food

Le fameux weld el bey “H Bey” de Beb el khadhra , le Marchand ambulant des sandwichs (Street food) , a été arrêté hier par les flics, son chariot confisqué aussi.

Ce concept se trouve dans les grandes villes comme New York, Mexico, Sao Paulo, Thaïlande, Jakarta. Il incarne une cuisine mobile, connu sous le nom de ” ” ( ), facilitant la vente et la commercialisation de nourriture localement, notamment auprès des piétons.

Après son arrestation, une vague d’indignation sans précédent de la part des internautes sur les réseaux sociaux.

H-Bey s’excuse auprès de ses clients, il a affirmé qu’il respecte son pays et son système… Il accepte l’interdiction et s’engage à régler son statut juridique dans les plus brefs délais pour ne pas marquer le chaos et il veut travailler à organiser et laisser une bonne empreinte dans le street food en Tunisie.