Tunisie : Prévisions météo les jours de l’Aïd

L’ingénieur à l’Institut national de météorologie, Mehrez Ghannouchi, a confirmé que le temps sera nuageux avec quelques pluies éparses sur la plupart des régions du pays, tandis que les délégations de l’ouest et le gouvernorat de Bizerte ont connu quelques pluies depuis ce matin, alors que les températures variaient demain, samedi 30 avril 2022, entre 19° et 24° sur les côtes nord, centre et sud-est, et moins de 17° sur les hauteurs, et entre 24° et 29° sur le reste des régions et jusqu’à 32° à l’extrême sud du pays.

Les températures en baisse pendant le week-end, et on connait une légère hausse des températures pendant les jours de l’Aïd El Fitr, à partir du lundi 02 mai prochain.