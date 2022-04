Othman Jerandi : L’agression contre al-Aqsa risque d’attiser la haine entre les religions

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a souligné que le plan de division spatiale et temporelle des lieux saints en territoires occupés, n’est qu’un nouvel épisode de la politique d’annexion et de judaïsation poursuivie par les forces d’occupation pour changer la statut légal et historique de la ville d’Al-Qods et de la mosquée al-Aqsa.

Jerandi s’exprimait lors de la réunion du Comité ministériel arabe chargé de l’action internationale pour faire face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al-Qods, qui s’est tenue jeudi dans la capitale jordanienne Amman.

“Les politiques condamnables des forces d’occupation visent à détourner l’attention sur la juste cause palestinienne et la faire virer vers un conflit religieux”, a-t-il soutenu.

Il a mis l’accent sur la responsabilité des Etats arabes à rejeter ces politiques dont les conséquences sur la paix à l’échelle arabe et mondiale, seraient terribles.

“Les violations commises à la mosquée al-Aqsa ne font qu’attiser la haine entre les religions et les fléaux extrémistes, a-t-il ajouté.

Jerandi a, dans le même contexte, appelé à redoubler d’effort afin de placer la cause palestinienne au fronton des priorités de l’opinion publique internationale et à maintenir la pression sur la communauté internationale pour qu’elle assume sa responsabilité morale et légale à l’égard du peuple palestinien et sa juste cause.