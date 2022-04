DIRECT SPORT – Championnat d’Italie (34e journée) : Inter-Roma et Milan-Lazio à l’affiche

La Roma de José Mourinho, de retour à San Siro face à son ex-club, compte bien jouer un mauvais tour samedi à l’Inter Milan qui vise le titre de champion de la Serie A.

Si les Nerazzurri sont encore devancés par l’AC Milan, leader avec deux points d’avance, ils abordent le sprint final avec un moral au beau fixe après la nette victoire dans le derby (3-0) mardi en Coupe d’Italie.

Et avec deux atouts: un match en retard (27 avril à Bologne) et un calendrier final plus abordable avec uniquement des équipes de seconde moitié de classement après la Louve.

Mais gare à cette Roma (5e) qui finit la saison fort, dernier club italien qualifié en Europe (demi-finale de C4) et invaincue depuis douze matches en Serie A après avoir encore bousculé Naples (1-1) chez lui.

Le Napoli (3e), en déplacement à Empoli dimanche, va d’ailleurs se transformer en supporter romain tout le week-end.

Car outre une victoire de la Roma, Insigne et ses partenaires apprécieraient un succès de la Lazio (7e) à domicile contre l’AC Milan, dimanche soir, pour tenter de recoller à la tête.

Un autre match va peser lourd, à l’autre extrémité du classement, entre le Genoa (19e) et Cagliari (17e et premier non relégable).

Avec une victoire, les Sardes feraient un grand pas vers le maintien et rendrait très improbable celui du “Griffon” génois.

Le programme:

Samedi 23 avril :

Torino – Spezia

Venise – Atalanta Bergame

Inter Milan – AS Rome

Hellas Vérone – Sampdoria Gênes

Dimanche 24 avril:

Salernitana – Fiorentina

Bologne – Udinese

Empoli – Naples

Genoa – Cagliari

Lazio Rome – AC Milan

Lundi 25 avril:

Sassuolo – Juventus Turin