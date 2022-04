DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Prix du traitement bientôt disponible en Tunisie

Hechmi Louzir, président de la Campagne nationale pour la vaccination contre la Covid-19, a déclaré, mercredi 20 avril 2022, que le traitement contre la Covid-19 sera bientôt disponible en Tunisie, affirmant que le médicament se présente sous forme de pilules et s’est avéré efficace.

« Nous avons vu le dossier contenant toutes les informations, et les résultats des essais pour ce médicament sont efficaces et peuvent éviter à 80% des cas graves, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques et d’obésité et celles de plus de 60 ans ainsi que celles dont l’immunité est affaiblie ».

Dr. Hechmi Louzir souligne que le prix du médicament est actuellement fixé à 80 dollars avec une durée de traitement de cinq jours.