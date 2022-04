Tunisie : Des organisation nationales expriment leur solidarité avec les réfugiés et demandeurs d’asile

Des organisations nationales ont dénoncé “l’attitude du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui s’attache à protéger les politiques de l’Union européenne au lieu de protéger les refugiés”, exprimant leur solidarité avec les réfugiés qui militent et protestent pour la défense de leur droits et leur dignité.

Dans une déclaration commune, ces organisations ont tenu le HCR pour responsable de l’aggravation de la situation résultant de l’absence de dialogue avec les réfugiés et les demandeurs d’asile, en plus du recours à des déclarations provocatrices, exprimant sa ferme condamnation des “politiques adoptées par l’Union européenne visant à éloigner les réfugiés de ses frontières”.

Les organisations ont condamné également la non assistance aux réfugiés et demandeurs d’asile en particulier dans le gouvernorat de Médenine, outre la lenteur du traitement des dossiers et autres manquements liés à l’accès aux services de soins, d’éducation , de soutien juridique, financier, psychologique et social, ayant contribué à la marginalisation des réfugiés et demandeurs d’asile.

Elles ont rappelé que, le jeudi 14 avril, les forces de sécurité ont arrêté 18 réfugiés à Tunis. Les arrestations ont eu lieu après la protestation d’un groupe de 210 personnes devant le siège du HCR à la capitale.

A noter que la déclaration commune a été signée notamment par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, l’Association tunisienne des femmes démocrates, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, l’Union des Tunisiens pour l’action citoyenne et la Fédération tunisienne pour la citoyenneté entre les deux rives.