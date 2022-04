DIRECT SPORT – Ligue 1 (Groupe A/14e J) : Des duels à distance pour le maintien et les dernières places aux play-offs

La première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel sera clôturée demain lundi à l’occasion des rencontres de la 14e et dernière journée du groupe A. Le groupe B ayant déjà disputé sa dernière journée, mercredi dernier.

Cette 14e journée, note-t-on, dévoilera le club qui accompagnera l’Espérance sportive de Tunis et l’US Ben Guerdane aux play-offs.

Elle sera, de ce fait, marquée par des duels pour le moins disputés, notamment, à distance, entre les différents clubs en course pour le maintien. Le Club sportif d’Hammam-Lif a, rappelle-t-on, été relégué directement en Ligue 2.

A Métlaoui, le leader espérantiste (24 points) ira affronter l’Etoile sportive de la place (5e, 17 points) avec l’objectif d’enchaîner un 8e succès en championnat et engranger les trois points de bonus.

Les protégés de Radhi Jaidi seront également en quête d’un coup de boost pour le moral avant d’accueillir vendredi les algériens de l’ES sétif pour le compte du quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique.

Cette donne risque donc de rendre la mission des miniers quelque peu difficile, d’autant plus que ces derniers sont contraints à l’exploit face au leader et à attendre un faux pas du CS Sfaxien et de l’US Tataouine pour valider leur billets pour les play-offs. L’ES Métlaoui avait jusque-là totalisé 11 points sur les derniers 5 matchs.

De son côté, l’US Ben Guerdane (2e, 21 pooints) accueillera le CA Bizertin (6e, 16 points) ex ?quo avec l’ES Hammam-Sousse, dans l’optique de redresser la barre et de renouer avec les victoires pour rompre avec une longue série de matchs nuls dont le dernier devant à Hammam-Sousse (1-1) et mériter sa place aux play-offs.

Quant aux nordistes, bien que concernés par la lutte pour le maintien, gardent tout de même des chances de parvenir aux play-offs. Ces derniers doivent d’abord s’imposer puis attendre un faux pas de ses concurrents directs pour espérer une 3e place qualificative aux play-offs.

Dans la capitale du Sud, le CS Sfaxien, 3e du groupe avec 18 points aura l’occasion de valider définitivement son billet pour les play-offs lorsqu’il accueillera au Taieb Miri la lanterne rouge, le CS Hammam-Lif, déjà relégué en Ligue 2.

Les coéquipiers d’Aymen Harzi devront à cette occasion jouer la gagne pour rectifier le tir après la défaite essuyée devant le CAB lors de la précédente journée, sachant que les sfaxiens gardent leur destin bien en main et que seules les trois points de la victoire peuvent les propulser en play-off.

La dernière affiche de cette ultime journée se déroulera sur la pelouse du stade Nejib Khattab où l’US Tataouine (3e, 18 points) accueillera l’ES Hammam-Sousse (6e, 16 points) dans un match difficile notamment pour les protégés de Chokri Khatoui dont les résultats laisse à désirer depuis quelques journées avec seulement deux points récoltés lors des quatre dernières journées.

Cette situation enjoint l’US Tataouine à sortir victorieux de sa confrontation avec l’ES Hammam-Sousse et à espérer un faux pas des sfaxiens, son concurrent direct pour la 3e place.

Pour leur part, les protégés de Nawfel Chebil ambitionnent de renouer avec les victoires après 5 nuls dont le dernier devant l’US Ben Guerdane (1-1). Seule un succès est susceptible de leur garantir une place parmi l’élite la saison prochaine, voire même une place aux pllay-offs en cas de faux pas de ses concurrents.

Voici le programme des rencontres (Tous les matchs à 13h30):

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CA Bizertin arb : Nasrallah Jaouadi

A Metlaoui :

ES Metlaoui – Espérance de Tunis arb: Walid Jeridi

A Tataouine :

US Tataouine – ES Hammam-Sousse arb: Karim Khemiri

A Sfax :

CS Sfaxien – CS Hammam-lif arb : Dorsaf Ganouati