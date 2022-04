La Tunisie condamne les agressions israéliennes contre le peuple palestinien et ses lieux saints

La Tunisie a fermement condamné, les agressions menées par les forces israéliennes d’occupation et les colons juifs dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Jénine, Bethléem, à Bab al-Amoud dans la ville sainte d’Al-Qods.

Elle a également dénoncé les atteintes à répétition contre l’inviolabilité de la mosquée Al-Aqsa et les attaques visant les fidèles, fustigeant la profanation des lieux saints particulièrement en ce mois de ramadan.

Dans un communiqué publié, samedi, par le département des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, la Tunisie affirme que ces agressions viennent refléter à nouveau “la persistance des forces d’occupation dans leurs politiques racistes et discriminatoires”, et “leur mépris de toutes les résolutions et pactes internationaux”.

La Tunisie a réitéré son appel à la communauté internationale en vue d’assumer sa pleine et entière “responsabilité juridique et morale” envers le peuple palestinien, s’agissant du traitement des questions liées à l’occupation et à l’agression avec “les mêmes normes et critères”.

La Tunisie a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’assurer “la protection internationale nécessaire au peuple palestinien” et de faire face aux crimes de l’occupant, qui constituent une “violation flagrante du droit international et des résolutions de la légalité onusienne”.

“Il s’agit d’une une menace à la paix et à la sécurité internationales” qui risque de “saper les efforts fournis pour un règlement juste et global dans la région”, avertit le département des Affaires étrangères.

La Tunisie a tenu également à réaffirmer sa position de principe en faveur du peuple palestinien et sa juste cause.

Vendredi matin, plus de 150 Palestiniens ont été blessés dans des affrontements avec les forces d’occupation dans l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa .

Ces attaques surviennent sur fond d’escalade de violence contre les Palestiniens il y a trois semaines, avec l’avènement du mois de ramadan.

Elles coïncident également avec le lancement par les forces israéliennes d’une opération militaire dans la région de Jénine en Cisjordanie occupée.