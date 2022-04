Tunisie : Le ministre de l’Intérieur en visite de terrain au Kef

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a effectué, mardi, une visite de terrain au Kef, où il s’est rendu dans les différentes unités sécuritaires du gouvernorat.

La visite a commencé par une inspection des unités du poste frontière de Serat, puis le point de passage de Kalât Senane où il a pris connaissance des systèmes de fouille et des procédures frontalières, indique un communiqué publié mercredi par le département de l’Intérieur.

Il a également assisté à une opération blanche au poste frontalier de la garde nationale de Tricha (Felta), rendant hommage aux forces de sécurité qui assurent la sécurité de nos frontières terrestres.

Le ministre a pris le repas de l’Iftar avec les cadres et agents de la sûreté, saluant le travail qu’ils accomplissent et les appelant à accroître la vigilance et le degré de promptitude pour combattre la contrebande et les diverses menaces terroristes.