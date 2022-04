Ooredoo Night Run par Xiaomi pour la première fois en Tunisie

Conscient du rôle du sport pour le développement de la société, Ooredoo lance en partenariat avec Xiaomi la première édition de sa course en Tunisie « Ooredoo Night Run by Xiaomi ».

Ooredoo a annoncé lors d’une conférence de presse tenue le 11 avril 2022 à Tunis que cette course sera organisée pour la première fois en Tunisie lors d’une soirée ramadanesque.

« Ooredoo Night Run by Xiaomi » sera un événement sportif accompagné de plusieurs activités culturelles destinées à tous les âges. Une occasion de plus pour les amateurs de sport de vivre une expérience unique et de profiter d’une ambiance festive dans un lieu emblématique.

« L’engagement social et le sport sont les principales valeurs d’Ooredoo Tunisie, et cela a été prouvé tout au long de l’année avec notre partenariat avec le Comité National Olympique Tunisien, Club Africain et de nombreux autres clubs sportifs du pays. Et sur la base de ces convictions, nous avons décidé d’organiser un grand rassemblement sportif et nous avons choisi un lieu symbolique, au cœur de la capitale tunisienne pour sensibiliser les participants à l’importance du sport et les bonnes pratiques pendant le mois de Ramadan. Nous remercions notre partenaire Xiaomi pour sa participation effective et nous espérons que cet événement sera une rencontre annuelle avec les Tunisiens et les amateurs de sport », a déclaré Mansoor Rashid Al Khater, PDG d’Ooredoo Tunisie.

La technologie au service des amateurs du sport !

Convaincu que le sport est un élément nécessaire au développement des populations et que la technologie participe à leurs évolutions, Xiaomi, partenaire officiel d’Ooredoo Night Run offrira une centaine de cadeaux aux participants. Bien d’autres surprises seront dévoilées le jour de la course.

« Ooredoo Night Run by Xiaomi est notre défi pour cette année, et cette aventure est suffisamment parfaite pour égaler notre lancement de la série Redmi Note 11 en Tunisie sous le slogan « Rise to challenge ». Chez Xiaomi, nous croyons en notre rôle d’aider la société et les fans de sport sont nos clients préférés, car nous leur offrons une collection de produits connectés qui peuvent les aider pendant leurs activités. Nous sommes vraiment ravis de lancer cette première édition de cet événement exclusif en Tunisie et nous sommes impatients de vous y rencontrer tous ! », a déclaré Sylvester Huang, Country Sales Director chez Xiaomi Tunisie.

Plus qu’un événement sportif

« Ooredoo Night Run by Xiaomi » sera un événement pluridisciplinaire destiné à tout le monde sans oublier les enfants qui auront également un programme spécial.

Cet événement aura lieu le samedi 23 avril 2022 à l’avenue Habib Bourguiba, et réunira des milliers de coureurs sur différents parcours de 10, 5 et 2 kilomètres afin d’impliquer le plus grand nombre de personnes possible dans une ambiance festive tout au long du circuit de course. Des prix et des médailles sont remis à tous les participants.

De plus, Ooredoo invite tout le monde à venir profiter de la soirée et des animations autour de la course et aussi au Run Village. Le célèbre DJ Benjemy sera présent lors de cette soirée présentant son œuvre d’art Sinouj, mêlant musique électronique et Châabi

Ooredoo promet une expérience unique avec beaucoup de surprises à découvrir.

Ooredoo pour une bonne cause

Fidèle aux causes sociales et dans la continuité de sa stratégie RSE, Ooredoo sera également présent à cet événement avec son partenaire le Croissant-Rouge tunisien dans le cadre du programme « Tounes T3ich » pour sensibiliser aux problèmes de santé, effectuer des bilans de santé gratuits et donner des conseils aux personnes à travers la Clinique Mobile et la présence de médecins bénévoles.

En outre, Ooredoo a annoncé que tous les bénéfices de ce projet seront reversés à l’unité de cancérologie pédiatrique de l’hôpital Salah Azaiez.

Participez maintenant et soyez l’un des coureurs d’Ooredoo

Il est à noter que les frais de participation sont gratuits pour les kids run de 2 KM, 5DT pour les 5 KM et 10DT pour la course de 10 KM. Pour participer et obtenir le programme complet, veuillez vous inscrire à www.ooredoorun.com